Calciomercato Milan – Il direttore sportivo Tare ha già individuato il sostituto di Sportiello

Il calciomercato estivo entra nel vivo e le trattative tra Atalanta e Milan si fanno sempre più concrete per definire il futuro di due portieri: Marco Sportiello e Pietro Terracciano. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, è in atto un contatto diretto tra i club per sbloccare il ritorno di Sportiello alla corte della Dea, mentre Terracciano (di proprietà della Fiorentina) è destinato a vestire la maglia rossonera.

Il Ritorno di Sportiello All’Atalanta

Marco Sportiello, portiere esperto classe 1992, attualmente in forza ai rossoneri, sembra prossimo a fare ritorno all’Atalanta, squadra in cui è cresciuto calcisticamente e ha già militato per diverse stagioni. Il numero uno toscano, noto per la sua affidabilità tra i pali e la sua esperienza in Serie A, ritroverebbe un ambiente familiare e un ruolo potenzialmente più da protagonista rispetto a quello di riserva ricoperto al Diavolo. La trattativa per il suo rientro a Bergamo è in fase avanzata, con entrambi i club che sembrano voler chiudere l’affare rapidamente. La sua conoscenza del club orobico e la sua capacità di adattamento potrebbero renderlo un valore aggiunto fondamentale per la squadra di Gasperini.

Terracciano Si Avvicina al Milan

Contemporaneamente, il Milan si sta muovendo per assicurarsi le prestazioni di Pietro Terracciano, portiere classe 1990 della Fiorentina, dove ha dimostrato buone doti nonostante la giovane età. Il talentuoso estremo difensore, apprezzato per i suoi riflessi pronti e la sua promettente crescita, sarebbe pronto a firmare un contratto biennale con il club meneghino. L’arrivo di Terracciano al Milan rappresenterebbe una mossa in ottica futura per il Diavolo, che punta a ringiovanire la rosa e a garantire ricambio generazionale anche nel ruolo di portiere. La sua integrazione nel gruppo potrebbe avvenire gradualmente, permettendogli di adattarsi ai ritmi e alle pressioni di un grande club come quello milanista.

Le due operazioni, strettamente collegate, dimostrano la volontà di entrambi i club di riorganizzare i rispettivi reparti portieri in vista della prossima stagione. I prossimi giorni saranno cruciali per definire i dettagli e ufficializzare questi movimenti che potrebbero avere un impatto significativo sulle strategie delle due formazioni.