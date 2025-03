Calciomercato Milan, il bilancio stagionale è da incubo! Spese da urlo ma il dato non mente

Calciomercato Milan, tantissimi acquisti ma pochissima resa in campo: spesi 110 milioni di euro per passare dal secondo al nono posto

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’è un dato nel calciomercato Milan che preoccupa molto e che fa capire tanto sulle difficoltà incontrate finora in stagione.

Milan, acquisti sì, risultati no. Emerson Royal e gli altri. Spendere non fa rima con… vincere I rossoneri hanno sborsato 110 milioni in cartellini per passare dal secondo al nono posto in classifica.