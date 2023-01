Calciomercato Milan, sondaggio per De Vrij: c’è però l’offerta del Newcastle. Ci sarebbe stato un rifiuto da parte del giocatore rivolto ai rossoneri

Il Milan segue le tracce del Tottenham per Stefan de Vrij: sondaggio effettuato da entrambe per il difensore dell’Inter, che è in scadenza a giugno.

A riportarlo è Orazio Accomando di DAZN, che aggiunge però la notizia sull’unica offerta arrivata sin ad ora: ossia quella del Newcastle. Il difensore avrebbe rifiutato i rossoneri come forma di rispetto per l’Inter.