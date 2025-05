Calciomercato Milan, si allontana Cherki: l’ultimo aggiornamento sentenzia il futuro

Calciomercato Milan, smentite le voci che volevano i rossoneri interessati a Cherki del Lione: l’aggiornamento di Moretto

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul suo canale YouTube, il calciomercato Milan non sembra essere effettivamente in corsa per firmare Rayan Cherki, il talento del Lione. Nonostante le indiscrezioni francesi abbiano accostato con forza il nome del giocatore al club rossonero, Moretto afferma di non aver ricevuto conferme dalle sue fonti.

Al contrario, sembra che Cherki possa essere più propenso a trasferirsi in un campionato diverso dalla Serie A. Moretto sottolinea inoltre che il Milan non considera Cherki un obiettivo accessibile, considerando i costi elevati che sarebbero necessari per acquisirlo, tra cartellino e commissioni.

In sintesi, al momento non ci sono segnali concreti che indichino un interesse reale del Milan per Cherki, e il suo futuro potrebbe essere legato a un altro campionato.