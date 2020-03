Calciomercato Milan: sirene estere per Kessie, i rossoneri chiedono…

Calciomercato Milan: il futuro di Kessie potrebbe essere lontano da Milanello, solo nel caso in cui arrivasse un’offerta importante

Kessie, centrocampista rossonero, non avrebbe brillato in queste stagioni al Milan. Diverse volte la sua posizione sarebbe stata messa in discussione, ma da Montella a Pioli la sua titolarità non è mai stata messa in discussione, vista la scarsezza di alternative.

Diversi club sarebbero sulle tracce dell’ivoriano, su tutti il Siviglia e la Roma. Il club di Via Aldo Rossi, però, non accetterebbe un’offerta inferiore ai 30 milioni di euro.