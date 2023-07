Singo Milan: affare sull’asse Milano-Torino, spuntano le cifre! Non solo quelle di Singo, ma anche il valore di Messias

Il Milan è sulle tracce di Wilfried Singo, esterno del Torino. I contatti per il giocatore sono stati avviati e si iniziano a intravedere le prime cifre. Cairo venderebbe il giocatore per 12 milioni: questo è il prezzo per le squadre italiane.

I rossoneri ci pensano e potrebbero inserire nella trattativa Junior Messias: il suo cartellino, invece, vale 4 milioni. Il rossonero a Torino verrebbe volentieri, ora spetta ai club trattare. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport.