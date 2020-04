Calciomercato Milan: si allontana l’ipotesi Matic per il centrocampo

La pista che porta al centrocampista serbo sembra complicarsi sempre più; difficile vederlo a San Siro la prossima stagione

In un articolo firmato a Fabrizio Romano su calciomercato.com si parla della questione legata a Nemanja Matic al Milan. Il centrocampista serbo, in scadenza con il Manchester United sembrerebbe essere uscito definitivamente dai radar rossoneri.

Il 31enne non rientrerebbe nei piani della dirigenza di via Aldo Rossi che avrebbe quindi bloccato ogni genere di discorso con l’entourage del calciatore, ritenuto un profilo non idoneo per età e ingaggio.