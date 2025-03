Calciomercato Milan, difensore nel mirino: servono 30 milioni

Condividi via email

Calciomercato Milan, il club ha inserito una clausola per arrivare al difensore. Servono 30 milioni di euro

Milan e Juventus avevano messo nel mirino Cristhian Mosquera difensore spagnolo di proprietà del Valencia. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, la società iberica sarebbe pronta ad inserire una clausola rescissoria nel contratto del calciatore classe 2004.

Una clausola piuttosto onerosa, di circa 30 milioni di euro. Per questo rossoneri o bianconeri dovrebbero sborsare una cifra elevata per acquistarlo in estate.