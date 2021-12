Calciomercato Milan: la Juve piomba su Scamacca. Sarà corsa a tre

Calciomercato Milan: la dirigenza della Juve, dopo il summit natalizio ha deciso di puntare tutto su Scamacca. Sarà corsa a tre

Scamacca o nessuno. La Juventus si è chiarita le idee in una serie di summit proprio poco prima di Natale: tanti pretendenti al casting per la maglia di centravanti, ma solo l’attaccante romano del Sassuolo (tra gli obiettivi del Milan) ha superato l’esame tecnico. La politica del club degli Agnelli è ormai chiara: investire sui giovani, senza tappe intermedie di medio livello. Si punta al meglio in ogni caso. Nel complesso l’ultima parola spetta proprio al tecnico di Livorno, che già ad agosto, nei giorni caldissimi dell’uscita di Cristiano Ronaldo, aveva puntato dritto su Scamacca.

Bisogna battere la concorrenza di Inter e Milan, mentre la Fiorentina è più attardata perché impelagata nella questione Vlahovic. È vero che il Sassuolo ha appena ceduto Boga all’Atalanta, ma il goleador cresciuto nella Roma è tornato in Emilia, dopo un lungo girovagare, con la promessa di non avere ostacoli in caso di una chiamata importante. Allo stesso modo il manager della famiglia Squinzi ha da tempo indicato il prezzo per il via libera a Gianluca: 40 milioni di euro. In partenza la Juve non discute la quotazione ma intende avere delle condizioni di maggior favore rispetto a quelle spuntate dai neroverdi proprio per Locatelli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.