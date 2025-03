Calciomercato Milan, intrigo Saelemaekers! Offerta da urlo al Diavolo, può partire a queste condizioni

Condividi via email

Calciomercato Milan, clamoroso intrigo Saelemaekers: Roma in pressing ma il Nottingham Forest è pronto a fare sul serio per il belga

Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, il calciomercato Milan ha stabilito un importante contatto per la cessione di Saelemaekers.

Il Milan valuta Saelemaekers non meno di 25/30 milioni. Il Nottingham Forest è tornato alla carica sondando il terreno con gli agenti con argomenti interessanti: il club è ricco e sta correndo verso una clamorosa qualificazione in Champions. Minaccia seria per la Roma.