Calciomercato Milan, l’ultima novità su Saelemaekers non lascia dubbi: futuro già deciso

Calciomercato Milan, arrivano importanti novità sul futuro di Alexis Saelemaekers: l’esterno belga ha grosse chance di rimanere in rossonero

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma vorrebbe trattenere Alexis Saelemaekers dopo la sua stagione positiva in prestito, ma al momento non sarebbe stato raggiunto nessun accordo con il calciomercato Milan per il trasferimento del giocatore. La visita di Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, a casa Milan non avrebbe portato a una soluzione definitiva.

Inoltre, Di Marzio aggiunge che il Milan potrebbe addirittura valutare di trattenere Saelemaekers, nonostante le voci di un possibile cambio in panchina con l’arrivo di Massimiliano Allegri. La società rossonera potrebbe considerare di mantenere Saelemaekers nella squadra, valutando le sue qualità e il suo contributo alla squadra. La situazione sembra essere ancora aperta e potrebbe essere soggetta a sviluppi futuri.