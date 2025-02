Calciomercato Milan, Conceicao fa muro! Non si muove da Milanello, messaggio chiaro alla società

Condividi via email

Calciomercato Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, vuole trattenere Alexis Saelemaekers nella prossima stagione

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha le idee chiare per quanto riguarda il futuro di Alexis Saelemaekers, oggi in prestito alla Roma. I rossoneri hanno fissato il prezzo del belga, legato al Diavolo da un contratto fino al 2027, tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Dal canto suo Sergio Conceicao ha espresso parere estremamente favorevole all’eventualità di reinserire il classe ’99 in rosa nella prossima stagione. Le prossime settimane saranno decisive in un senso o nell’altro: la permanenza a Milanello oggi sembra possibile.