Calciomercato Milan, Compagnoni così sul futuro di Saelemaekers: passa tutto da Allegri

Calciomercato Milan, quale futuro per Saelemaekers? Max Allegri ha un’idea ben precisa. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan sono cambiati alcuni scenari di calciomercato. Ad esempio, il tecnico, come riportato da Maurizio Compagnoni potrebbe richiedere al club rossonero di trattenere Alexis Saelemaekers.

«Secondo me Allegri chiederà di trattenere Saelemaekers, che ha fatto una gran bella stagione. E’ molto duttile. Per me può giocare addirittura come caratteristiche anche nell’interno di centrocampo. Ho la sensazione che Allegri possa puntare su Saelemaekers».