Calciomercato Milan, Reijnders sacrificio necessario per il bilancio? Serve un’offerta monstre

Calciomercato Milan, Tijjani Reijnders potrebbe essere il sacrificato dell’estate rossonera sull’altare del bilancio: i dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan potrebbe essere costretto a sacrificare uno dei suoi giocatori più importanti per far fronte alle difficoltà finanziarie causate dalla mancata qualificazione alle coppe europee. La società rossonera chiuderà infatti la stagione con un bilancio negativo di 25 milioni di euro, aggravato dalla perdita di 80 milioni di euro dovuta all’assenza in Champions League.

Tijjani Reijnders, centrocampista olandese che ha dimostrato di essere tra i migliori in Europa, sembra essere l’indiziato numero uno per lasciare Milanello. Il Manchester City, guidato da Pep Guardiola, è da tempo interessato al giocatore e potrebbe presentare un’offerta di circa 60 milioni di euro. Tuttavia, la dirigenza del Milan sembra puntare a una cifra più alta, intorno ai 70 milioni più bonus, per chiudere l’affare e risanare parzialmente le finanze del club.