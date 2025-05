Calciomercato Milan, Romano conferma: «Offerta in arrivo per il top player»

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di mercato, ha confermato l’imminente offerta del City per Reijnders

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di mercato, ha dato questo aggiornamento su Reijnders, tema caldissimo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Il Manchester City ha avviato i discorsi con il Milan per Tijjani Reijnders. Ci si aspetta che l’offerta iniziale arrivi presto. Il City vuole essere veloce per il Mondiale per club e per anticipare altri top club europei interessati a Reijnders».