Condividi via email

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano annuncia: «Lascerà quasi sicuramente i rossoneri, vi spiego». Le ultimissime notizie

Il Milan è atteso da grandi cambiamenti. La prossima sessione di calciomercato vedrà nei rossoneri delle mosse sia in entrata che in uscita. Come riportato sul canale Youtube di Fabrizio Romano l’avventura di Joao Felix al Milan sembra ormai giunta ai titoli di coda.

LE PAROLE DI ROMANO – «Joao Felix dovrebbe tornare al Chelsea, il Milan non ha intenzione di trattenerlo e non ci sono trattative».