Calciomercato Milan: rispunta Faivre. Ecco la situazione per gennaio

Calciomercato Milan: rispunta il nome di Romain Faivre. Dopo l’estate, le parole del giocatore e del club, ecco la situazione per gennaio

Romain Faivre è sempre nei pensieri della dirigenza rossonera, e anima spesso i titoli di Calciomercato Milan. Il francese, vicinissimo quest’estate, ha più volte espresso la sua volontà di venire al diavolo.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il francese aspetta di fatto solamente il Milan. Anche la dirigenza del Brest sembra essersi praticamente arresa, con la dichiarazione di prendere in considerazione le proposte irrinunciabili che verranno effettuate al club. Insomma, Faivre è in stand by: basta solamente un minimo affondo e la situazione potrebbe sbloccarsi già a gennaio.