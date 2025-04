Calciomercato Milan, Ibrahimovic blinda il senatore rossonero? Permanenza possibile ma solo in un caso

Condividi via email

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic vorrebbe rinnovare il contratto di Florenzi: opzione possibile solo con l’Europa

Come riferito da Sky, nel calciomercato Milan della prossima estate andrà risolto anche il tema relativo al futuro di Alessandro Florenzi, in scadenza di contratto a giugno e da poco rientrato dopo il brutto infortunio al ginocchio della scorsa estate.

L’intenzione della società rossonera, e in particolare di Zlatan Ibrahimovic, sarebbe quella di estendere l’accordo fino al 2026 ma questa ipotesi potrebbe diventare concreta solo se il Milan riuscisse a qualificarsi per una coppa europea. A quel punto, anche per un discorso di liste, Florenzi viaggerebbe verso la conferma.