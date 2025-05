Calciomercato Milan, il senatore rossonero resta a Milanello? Offerta fatta e riflessioni in corso

Calciomercato Milan, Alessandro Florenzi può restare a Milanello anche nella prossima stagione: offerto il rinnovo del contratto

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, le prossime settimane saranno importanti per il calciomercato Milan anche per definire il futuro di Alessandro Florenzi, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

A dispetto delle voci delle ultime settimane, il Milan ha offerto a Florenzi il rinnovo annuale di contratto nonostante l’assenza delle coppe nella prossima stagione. Il terzino sta riflettendo e darà una risposta nei prossimi giorni.