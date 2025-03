Calciomercato Milan, decisione a sorpresa! Messaggio al senatore dello spogliatoio: conferma solo in un caso

Condividi via email

Calciomercato Milan, i rossoneri chiari con Alessandro Florenzi, in scadenza di contratto a giugno: rinnovo solo con l’Europa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha preso una decisione precisa in merito al futuro di Alessandro Florenzi, terzino rossonero da poco rientrato da un infortunio al ginocchio e in scadenza di contratto a giugno.

Le parti stanno discutendo di un possibile rinnovo a cifre dimezzate rispetto a quelle attuali ma la sensazione è che la conferma sia legata esclusivamente all’eventuale qualificazione del Milan ad una coppa europea per la prossima stagione. Senza, sarà addio.