Calciomercato Milan, il rinnovo tarda: Maldini ci ripensa? Ultime

Calciomercato Milan, il rinnovo di Paulo Dybala con la Roma tarda ad arrivare: Maldini potrebbe tornare sull’argentino

In casa Roma non si sblocca la questione relativa al rinnovo di contratto di Paulo Dybala. L’argentino vorrebbe prolungare l’attuale accordo in scadenza nel 2025 per eliminare le due clausole da 12 milioni per l’estero e da 20 milioni per l’Italia passando dagli attuali 4.2 più bonus a stagione a 6 netti, come riferito dal Corriere dello Sport.

Maldini, che aveva pensato all’argentino in estate per il calciomercato Milan, potrebbe così tornare alla carica.