Calciomercato Milan, Ricci in pole per il centrocampo! Dialoghi fitti col Torino, questo il prezzo

Calciomercato Milan, per il centrocampo della prossima stagione è in pole Samuele Ricci del Torino: questo il prezzo fatto da Cairo

Samuele Ricci è un giocatore che potrebbe diventare un obiettivo importante per il calciomercato Milan nel calciomercato estivo. Il centrocampista del Torino è stato valutato dal Milan in passato e potrebbe essere una scelta interessante per sostituire Tijjani Reijnders, che sembra essere vicino alla cessione al Manchester City.

Il Torino valuta Ricci tra i 30 e i 35 milioni di euro, ma il presidente Urbano Cairo spera che si scateni un’asta per far lievitare il prezzo dell’ex Empoli. Il Milan potrebbe utilizzare parte dei soldi derivanti dalla cessione di Reijnders, che potrebbero ammontare ad almeno 60 milioni di euro, per anticipare l’Inter e acquistare Ricci.

La società nerazzurra si sta muovendo sottotraccia da tempo per acquistare il giocatore, ma il Milan potrebbe provare a soffiarlo ai rivali cittadini grazie all’interesse di Geoffrey Moncada. Ricci è un giocatore che potrebbe portare una buona dose di qualità e dinamismo al centrocampo del Milan e potrebbe essere una scelta accorta per la squadra rossonera.

Il Milan dovrà però essere rapido e determinato per assicurarsi il giocatore, che potrebbe essere interessato anche da altre squadre. La trattativa per Ricci potrebbe essere complessa, ma il Milan sembra essere disposto a fare uno sforzo per acquistarlo e rinforzare il suo centrocampo. Lo riporta TMW.