Calciomercato Milan, non ci sono solo Jashari e Javi Guerra per il centrocampo: contatti aperti per questo grande nome. Le ultimissime notizie

Il calciomercato estivo del Milan si preannuncia particolarmente vivace, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Se i nomi di Ardon Jashari e Javi Guerra circolano ormai da tempo come obiettivi concreti per rinforzare la mediana rossonera, nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, un altro profilo si sarebbe aggiunto alla lista dei desideri: Samuele Ricci del Torino.

Il Milan, alla ricerca di un centrocampista dinamico, con buone capacità di interdizione e visione di gioco, avrebbe riallacciato i contatti con il club granata per sondare la disponibilità del giovane italiano. Ricci, classe 2001, si è affermato come uno dei pilastri del centrocampo del Torino, mostrando una crescita costante e un’ottima personalità nonostante la giovane età. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club, e il Milan sembra ora seriamente interessato.

L’interesse per Ricci non esclude, al momento, le piste che portano a Jashari e Javi Guerra. Il Milan potrebbe essere alla ricerca di più rinforzi in quel reparto, considerando le esigenze tattiche e la necessità di avere alternative di qualità. Ricci rappresenterebbe un’opzione preziosa per il centrocampo rossonero, in quanto garantirebbe anche il rispetto delle liste per i giocatori italiani, un fattore sempre più rilevante nelle strategie di mercato dei club di Serie A.

La trattativa con il Torino, tuttavia, non si preannuncia semplice. Il presidente Urbano Cairo è noto per essere un negoziatore tenace e valuta molto il suo giocatore. Sarà fondamentale capire la reale volontà del Milan di affondare il colpo e quanto sia disposto a investire per assicurarsi le prestazioni di Ricci. L’impressione è che il Milan stia valutando diverse opzioni per il centrocampo, cercando il profilo più adatto alle esigenze tecniche e alle disponibilità economiche, con Samuele Ricci che ora è un nome da monitorare con grande attenzione.