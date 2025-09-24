Calciomercato Milan, importantissimo retroscena Nkunku! Sì convinto ai rossoneri, ha rifiutato quel top club prima di firmare col Diavolo

Calciomercato Milan, spunta l’importantissimo retroscena su Nkunku: il francese ha rifiutato il Bayer Leverkusen per i rossoneri

Un nome che ha infiammato il mercato estivo del Milan, un talento che ha fatto innamorare i tifosi rossoneri ancora prima di scendere in campo: Christopher Nkunku. L’arrivo del fantasista francese è stato un vero e proprio colpo da maestro del direttore sportivo Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri. Ma, come rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’affare non è stato così semplice. In extremis, un’altra grande squadra ha provato a soffiarlo al Milan: il Bayer Leverkusen.

La scelta di Nkunku: “Volevo il Milan”

Secondo le indiscrezioni di Fabrizio Romano, il Bayer Leverkusen, impressionato dalle qualità del giocatore, ha tentato un affondo nel momento cruciale della trattativa. Una mossa disperata per portare in Germania il talento francese, ma che si è scontrata con la ferma volontà del calciatore. La risposta di Christopher Nkunku è stata inequivocabile: “Milan”. Una risposta secca e decisa che ha chiuso ogni spiraglio per il club tedesco e ha confermato il suo forte desiderio di vestire la maglia rossonera.

Questo episodio svela un aspetto fondamentale del calciomercato: la volontà del giocatore è spesso l’elemento decisivo. Nkunku ha creduto fin da subito nel progetto del Milan, nel lavoro di Allegri e nella visione di Tare, e non ha esitato a respingere le altre offerte. Un segnale di fiducia che ha ripagato il club rossonero, che ha potuto così accogliere un giocatore di altissimo livello.

Un acquisto che fa la differenza

L’impatto di Nkunku sul Milan è stato immediato e travolgente, come dimostrano le sue prime prestazioni. La sua versatilità, la sua capacità di giocare in più ruoli dell’attacco e la sua visione di gioco lo rendono un elemento cruciale per gli schemi di Massimiliano Allegri. Avere un giocatore che ha voluto fortemente la maglia rossonera è una motivazione in più per l’intero spogliatoio e un segnale di come il progetto del Milan sia attraente anche per i grandi talenti internazionali.

La notizia riportata da Fabrizio Romano su un retroscena del mercato rossonero non fa che aumentare l’entusiasmo dei tifosi. Il Milan ha vinto una vera e propria sfida di mercato, non solo per il valore del giocatore ma anche per aver prevalso su un concorrente agguerrito. Il futuro di Nkunku è a San Siro, e il suo “sì” è stato il primo, grande, passo verso una stagione da protagonista.