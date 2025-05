Calciomercato Milan, la super offerta del Manchester City per Reijnders sta per arrivare: cosa filtra. Le ultimissime sui rossoneri

Il Manchester City sarebbe pronto a presentare un’offerta vicina ai 70 milioni di euro per arrivare a Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese, fresco vincitore del premio di miglior centrocampista del campionato, potrebbe essere il grande sacrificato.

Il Milan, per lasciarlo partire, ha richiesto 80 milioni di euro. Come riportato da Tuttosport l’offerta potrebbe arrivare già lunedì: Guardiola lo vuole già per il Mondiale per Club.