Calciomercato Milan, Rashford o Walker? Furlani prende nota, il regolamento parla chiaro

Calciomercato Milan, il regolamento della Serie A parla chiaro: possibile il tesseramento solo di uno tra Rashford e Walker

Il calciomercato Milan, come noto, è interessato sia a Walker che a Rashford, entrambi di nazionalità inglese. Ma cosa dice il regolamento in merito?

Entrambi i calciatori sono di nazionalità inglese; durante l’estate del 2023 la FIGC ha equiparato la situazione di giocatori con passaporto britannico, albanese e svizzero a quella dei comunitari: dopo la Brexit infatti i giocatori di nazionalità inglese erano considerati EXTRA-EU.

A maggio 2024 c’è stata però un’ulteriore rettifica sulla norma, come si può leggere del comunicato FIGC 220/A Criteri Di Tesseramento Calciatori Extracomunitari 2024/2025.

A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2024/2025 che, alla data del 30 giugno 2024, avranno più di due calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall’estero, di cui uno a condizione che al momento della richiesta di tesseramento sia stato convocato, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare ufficiali della propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento, o per cinque gare ufficiali della propria Nazionale di categoria in carriera.

B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2024/2025 che, alla data del 30 giugno 2024, non avranno calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare calciatori professionisti di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall’estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati.

Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2024/2025 che, alla data del 30 giugno 2024, avranno uno o due calciatori professionisti di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatori professionisti di detti paesi, provenienti dall’estero.

Al termine del comunicato viene però fatta una specifica, che leggiamo di seguito:

G) I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

Per le sole società di Serie A, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di flussi di ingresso di lavoratori stranieri in Italia, è consentito il tesseramento di un solo calciatore professionista britannico e di un solo calciatore professionista albanese per società, proveniente dall’estero, al di fuori delle limitazioni previste dalle precedenti lettere A) e B).

Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2024/2025.