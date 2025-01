Calciomercato Milan, Rashford gela i rossoneri! L’ultima richiesta spiazza tutti, tifosi in ansia

Calciomercato Milan, Marcus Rashford ha chiesto ulteriore tempo ai rossoneri prima di prendere una decisione

Come riferito da calciomercato.com, si complica nel calciomercato Milan la pista Marcus Rashford:

PAROLE – «Futuro in bilico per Marcus Rashford. L’attaccante inglese non ha ancora preso una decisione e al momento non esclude nessuna pista. Secondo quanto riporta Relevo la punta del Manchester United sa di non avere futuro all’Old Trafford, ma non ha nessuna fretta di scegliere. Ha chiesto altro tempo, altri giorni per pensare e valutare l’opzione migliore. Il mercato chiude il 3 febbraio, non c’è una deadline, non c’è la volontà di affrettare i tempi. Il Milan aspetta e lavora con il Manchester United, con il quale non c’è accordo. Sempre secondo Relevo le parti sono distanti, in ballo ci sono la formula del trasferimento (prestito secco o con diritto di riscatto) e la percentuale di stipendio che i Red Devils devono pagare per agevolare l’affare. Nessun club interessato a Rashford è infatti disposto a pagare interamente i 7 milioni d’ingaggio fino a giugno. Servirà tempo e diplomazia. Quella che ha smesso di avere Amorim, che anche oggi ha glissato sulla domanda sul futuro del suo numero 10: “Voglio solo vincere domani. Il mio obiettivo è vincere domani, sceglierò i giocatori che ritengo più adatti a vincere la partita domani. Sono concentrato solo su quello”. Tra gli ostacoli che Ibrahimovic, Furlani e Moncada devono superare c’è il Barcellona, che continua a considerare Rashford una priorità. La destinazione blaugrana non è solo gradita, è la preferita dall’inglese, ma per rendere l’affare possibile servono una serie d’incastri. Il più importante è la cessione di un big, per esempio Ansu Fati, oggetto misterioso del Barça targato Flick. L’ex enfant prodige, 22 anni, quest’anno ha collezionato solo 8 presenze per un totale di 186′, la sua partenza renderebbe molto probabile l’arrivo di Rashford in Catalogna. Sullo sfondo ci sono Juventus e club inglesi, tra i quali West Ham e Tottenham, ma per ora nessuno di questi è ancora entrato veramente in corsa».