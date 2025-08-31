Calciomercato Milan, bomba dalla Francia! Accordo tra i rossoneri e l'entourage del francese. Adesso...

Calciomercato Milan, clamorosa bomba dalla Francia: accordo tra i rossoneri e l’entourage di Rabiot. Ora l’offerta al Marsiglia

Il calciomercato Milan entra nel vivo e i tifosi rossoneri sono in fermento. Le voci si rincorrono e, tra queste, spicca un nome che farebbe sognare molti: Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato da L’Équipe, il centrocampista francese, attualmente in forza al Marsiglia, sarebbe estremamente desideroso di ricongiungersi con Massimiliano Allegri, il suo mentore, ora alla guida del Milan.

Il legame tra i due non è un segreto. Allegri ha sempre avuto grande stima per le qualità tecniche e fisiche di Rabiot, considerandolo un elemento chiave per la sua mediana. L’esperienza alla Juventus ha cementato il loro rapporto, e la prospettiva di lavorare nuovamente insieme sarebbe la motivazione principale dietro la volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera.

Le notizie che arrivano da Casa Milan sono particolarmente incoraggianti. Durante lo scorso weekend, i colloqui tra il club e l’entourage del giocatore sono stati descritti come “fruttuosi”. Il neo-direttore sportivo, Igli Tare, sta lavorando sodo per mettere a segno un colpo che rafforzerebbe in modo significativo il centrocampo del Milan. La sua esperienza e la sua profonda conoscenza del mercato internazionale sono un valore aggiunto per il club, e la trattativa per Rabiot ne è la prova.

Un’Offerta Imminente per il Marsiglia

Nonostante il forte desiderio del giocatore e l’intesa con il suo entourage, c’è un altro tassello fondamentale da incastrare: l’accordo con il Marsiglia. Sì, perché Rabiot, come riportato da L’Équipe, è di proprietà dell’OM, un dettaglio che aggiunge un ulteriore livello di complessità alla trattativa. Il club francese, pur consapevole della volontà del giocatore, si aspetta a breve la prima offerta ufficiale da parte del Milan.

La dirigenza rossonera, in sinergia con Tare e Allegri, sta valutando la cifra giusta per convincere il Marsiglia a cedere il suo prezioso asset. La somma si preannuncia consistente, ma la determinazione del Milan a portare Rabiot a San Siro è evidente. L’acquisto di un centrocampista con le sue caratteristiche – fisicità, visione di gioco e capacità di inserimento – darebbe un boost notevole alla squadra, rendendola ancora più competitiva per il campionato e le competizioni europee.

L’arrivo di Rabiot non solo completerebbe un centrocampo già di alto livello, ma rappresenterebbe anche un segnale forte e chiaro al resto del campionato: il Milan di Allegri e Tare fa sul serio e punta a tornare al vertice. La tattica di Allegri, basata su un gioco solido e un centrocampo di qualità, troverebbe in Rabiot il suo interprete ideale. I tifosi sognano già una mediana composta da talenti come lui, pronti a lottare per ogni pallone e a conquistare la vetta della classifica.