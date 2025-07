Calciomercato Milan, l’Arabia Saudita fa sul serio per il top player: Allegri e Tare avvisati… Ultimissime notizie sui rossoneri

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sirene arabe risuonano attorno a Christian Pulisic, stella del Milan. Sulle tracce dell’esterno statunitense ci sarebbe l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, un club che sta dimostrando una notevole capacità di attrarre calciatori di fama internazionale a suon di offerte faraoniche.

L’interesse del club saudita per Pulisic non è una novità assoluta, ma le recenti indiscrezioni, riprese dalla rosea, suggeriscono un tentativo concreto per portare l’americano in Saudi Pro League. Il Milan, tuttavia, non ha ancora ricevuto alcuna offerta ufficiale, e la posizione del club rossonero è chiara: Pulisic è considerato un elemento cardine del progetto, un giocatore imprescindibile per il nuovo corso guidato da Massimiliano Allegri.

Pulisic, arrivato al Milan nel 2023, ha dimostrato di essere un calciatore di grande valore, distinguendosi per gol e assist. Il suo contratto con i rossoneri scade nel 2027, con un’opzione per un’ulteriore stagione, ma la Gazzetta sottolinea che il Milan aveva già in programma di proporre un rinnovo fino al 2029 per blindarlo e riconoscere il suo rendimento eccellente.

Nonostante l’attrattiva economica di un’eventuale offerta dall’Arabia Saudita, il Milan conta sulla volontà del giocatore di rimanere in rossonero, dove ha trovato la fiducia e la continuità che cercava. La trattativa, se l’Al Nassr dovesse concretizzare il suo interesse con una proposta ufficiale, si preannuncia complessa, ma il Milan farà di tutto per trattenere uno dei suoi pilastri.