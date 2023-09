Calciomercato Milan, il PSG stava per soffiare il big a Pioli! Il retroscena dell’ultima estate riguardante il club rossonero

Spunta un clamoroso retroscena di mercato riguardante uno dei pilastri della formazione allenata da Pioli. Come riportato da Calciomercato.com, il PSG in estate ha tentato di soffiare al Milan Tomori.

Tra maggio e giugno i primi contatti esplorativi, che non sono sfociati poi in nulla di concreto complice la volontà del calciatore, che ha scelto di rimanere in rossonero.