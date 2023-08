Calciomercato Milan, già programmato il primo colpo per la sessione di gennaio: tutti i dettagli e le novità

Il Milan continua a rinnovarsi e a ringiovanire il proprio organico sessione dopo sessione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport i rossoneri hanno messo ora nel mirino Andrew Omobamidele del Norwich.

Tuttavia l’operazione è difficile che vada in porto entro agosto per i costi e per i tempi ristretti. Il Diavolo, così, potrebbe rimandare il colpo alla sessione di gennaio, programmando così il proprio assalto.