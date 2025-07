Calciomercato Milan, prima offerta alla Juve per Vlahovic! Spunta la contropartita che può sbloccare l’operazione

Calciomercato Milan, arriva la prima offerta alla Juve per Vlahovic: sul tavolo 10 milioni di euro e una contropartita a scelta

Il calciomercato Milan, sotto la nuova gestione tecnica di Massimiliano Allegri e la direzione sportiva di Igli Tare, ha fatto il suo primo, concreto tentativo per portare a Milano Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo in forza alla Juventus. L’offerta rossonera, come riportato da Gamba su Repubblica, prevede uno scambio più conguaglio economico: Ismael Bennacer, centrocampista algerino, più 10 milioni di euro cash. Una mossa che testimonia la chiara intenzione del Milan di rinforzare il proprio reparto offensivo con un nome di peso, capace di garantire gol e leadership.

La Juventus, tuttavia, avrebbe risposto in modo piuttosto freddo a questa prima proposta. La reazione bianconera suggerisce che la valutazione complessiva di Vlahovic da parte del club torinese sia significativamente più alta, o che semplicemente non considerino Bennacer l’elemento chiave per le loro esigenze attuali, nonostante sia uno degli esuberi milanisti ritenuti più interessanti per la Vecchia Signora. Il Milan, infatti, oltre a Bennacer, ha altri giocatori che potrebbero lasciare la squadra, tra cui Yacine Adli, Samuel Chukwueze, Noah Okafor e Yunusa Musah. La strategia di Tare sembra essere quella di monetizzare o inserire contropartite tecniche per raggiungere i propri obiettivi di mercato.

L’arrivo di Allegri sulla panchina rossonera ha indubbiamente portato a una ridefinizione delle priorità e degli obiettivi di mercato. Con un nuovo allenatore che conosce bene il campionato italiano e le dinamiche delle grandi squadre, il Milan sta cercando profili che possano integrarsi rapidamente e garantire un impatto immediato. Vlahovic, con la sua fisicità, il suo fiuto del gol e la sua esperienza in Serie A, si adatterebbe perfettamente a queste esigenze. La sua eventuale acquisizione rappresenterebbe un segnale forte per il campionato, dimostrando le ambizioni del club di Via Aldo Rossi.

La trattativa è solo alle prime battute e si preannuncia lunga e complessa. La Juventus, che ha investito cifre importanti su Vlahovic, non ha intenzione di cederlo a cuor leggero, soprattutto a una diretta concorrente per le posizioni di vertice. Il Milan, dal canto suo, dovrà valutare attentamente le prossime mosse e capire fino a che punto spingersi per assicurarsi le prestazioni del centravanti serbo. Le dinamiche del mercato estivo sono imprevedibili, ma l’interesse per Vlahovic è un chiaro indicatore della volontà del nuovo corso rossonero di tornare a competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa. Il ruolo di Igli Tare sarà fondamentale nel negoziare e trovare la giusta formula per convincere la Juventus. I tifosi milanisti, intanto, sognano un attacco stellare guidato proprio da Dusan Vlahovic.