Calciomercato Milan, occasione dalla Premier: si libera a zero

Il Milan può affondare un colpo interessante di calciomercato per la prossima estate. Un’occasione a costo zero

Il Milan si guarda attorno alla ricerca di qualche occasione di calciomercato. Paolo Maldini e Frederic Massara sembrano aver individuato il profilo giusto per rinforzare la rosa di Stefano Pioli per la prossima stagione. Si tratta di un colpo a parametro zero.

Come riportato da calciomercato.com infatti, al club rossonero è stato proposto Naby Keita. Il centrocampista del Liverpool non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno ed è alla ricerca di una nuova sistemazione. Con una richiesta di ingaggio giusta potrebbe essere la soluzione ideale.