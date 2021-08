Calciomercato Milan: addio di Pobega ad una condizione

Calciomercato Milan: Tommaso Pobega ad un passo dal Torino ma ad una condizione. Ecco le ultime sul centrocampista ex Spezia

Come riportato dal Corriere della Sera in data odierna, l’addio di Tommaso Pobega al Milan sembra essere cosa sempre più certa. Prima di procedere con la cessione del centrocampista ex Spezia, però, i rossoneri vorebbero prima essere certi di trovare un sostituto.

Nelle ultime ore il candidato più in voga resta Tiemoué Bakayoko, sempre più vicino al ritorno a Milano. La seconda scelta porta invece il nome di Adli del Bordeaux, il prescelto in caso di fumata nera dell’attuale centrocampista del Chelsea.