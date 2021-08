Milan, Pobega vicino al Torino: i suoi numeri nell’ultima stagione

Tommaso Pobega vicino al Torino in prestito dal Milan. I numeri del centrocampista nell’ultima stagione allo Spezia

Tommaso Pobega saluta ancora il Milan. Il centrocampista è vicino al Torino con la formula del prestito dopo aver passato il precampionato in maglia rossonera.

Nell’ultima stagione in Serie A, la prima in carriera, allo Spezia il classe ’99 ha fatto registrare 6 gol e 3 assist in 20 presenze, di cui 17 da titolare.