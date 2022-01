Calciomercato Milan: Spal interessata a Plizzari, le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Spal è alla ricerca di un nuovo portiere e tra i candidati valutati per la porta c’è anche Alessandro Plizzari del Milan

Come riportato dal sito Sky Sport infatti viste le difficoltà per arrivare a Wladimiro Falcone della Sampdoria, starebbe guardando in casa rossonera. Sul portiere c’è anche l’interesse del Brescia.