Calciomercato Milan, smentito quell’intreccio di mercato: pista impossibile, ecco cosa filtra

Calciomercato Milan, smentito l’intreccio tra Terracciano e Pezzella: i destini dei due terzini italiani viaggiano separati

Come riferito da calciomercato.com, non c’è nessuna correlazione nel calciomercato Milan tra il futuro di Terracciano e quello di Pezzella:

PAROLE – «Arrivato nel mercato invernale del 2024 dall’Hellas Verona per 4,5 milioni di euro, Terracciano è sotto contratto con il Milan fino a giugno 2028 e percepisce un ingaggio da 800 mila euro netti all’anno. In vista del prossimo mercato di gennaio è tornato alla carica l’Empoli. Secondo Sky, ci sono già stati i primi contatti tra l’entourage del calciatore e il direttore sportivo del club toscano, Roberto Gemmi, al lavoro per cercare di convincere il ragazzo e il Milan. Dato a sua volta sulle tracce del terzino sinistro Giuseppe Pezzella (classe 1997) ex Lecce, Atalanta, Parma, Genoa, Udinese e Palermo. In ogni caso il destino dei due terzini non è legato, inoltre l’attuale orientamento di Terracciano e il Milan è di concludere insieme questa stagione».