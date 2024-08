Calciomercato Milan, Percassi BLINDA Koopmeiners: «Noi siamo tranquilli, la nostra idea è sempre stata questa»

Ai microfoni di Sky Sport, l’AD dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato così di Teun Koopmeiners, accostato anche al calciomercato Milan

Le parole ai microfoni di Sky Sport, dell’AD dell’Atalanta Luca Percassi. Ha parlato così di Teun Koopmeiners, accostato anche al calciomercato Milan:

LE PAROLE – «Quanto è concreto il rischio di perdere Koop e Lookman? Siamo molto tranquilli perché la nostra idea, condivisa da tutti, allenatore società e proprietà, era di non far partire questi giocatori per noi ritenuti molto importanti. Come società abbiamo sempre rispettato tutti i nostri impegni e obblighi. Con grandissima serenità non vediamo l’ora che finisca questo calciomercato che ci ha riservato qualche sfortuna come l’infortunio di Scamacca. Tutti i giocatori sono giocatori dell’Atalanta e sarà sempre la società che deciderà che cosa fare per il bene di questa squadra».