Calciomercato Milan, Pato fa chiarezza: «Ai tempi accettai l’offerta del PSG, il trasferimento non si concretizzò per questo motivo». Le ultimissime

Alexandre Pato, a La Gazzetta dello Sport, ha raccontato il perché della scelta del Milan e della Serie A e non solo. Ecco le sue parole riguardo al mancato trasferimento al PSG.

IL MANCATO TRASFERIMENTO AL PSG – «Non fui io a rifiutare e nemmeno Barbara a fare pressioni. Al Psg c’erano Ancelotti e Leonardo, che anni prima mi avevano consigliato al Milan. Mi proposero uno stipendio da 8 milioni netti. Io accettai e dissi al Psg di trovare un accordo con il Milan. All’improvviso mi telefonò Silvio Berlusconi: “Non accettare, sei la nostra stella, puntiamo su di te per la Champions”. Non potevo dirgli di no. Fu il presidente a decidere, non io e nemmeno Barbara. Poi la colpa fu data al più fragile, cioè io».