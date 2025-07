Calciomercato Milan, il Parma guarda nella rosa rossonera per il sostituto di Bonny: contatti in corso. Le ultimissime sui rossoneri

Il Parma ha individuato il profilo ideale per sostituire Bonny, trasferitosi all’Inter: si tratta di Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan, reduce da una stagione in prestito all’Empoli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club ducale è fortemente interessato a Colombo per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione.

La partenza di Bonny ha lasciato un vuoto importante nell’attacco del Parma, e la dirigenza è corsa ai ripari puntando su un giovane talento italiano che ha già dimostrato le sue qualità in Serie A. Lorenzo Colombo, classe 2002, ha maturato esperienza significativa con Lecce e, più recentemente, con l’Empoli, dove ha collezionato presenze e gol importanti, evidenziando le sue capacità di attaccante moderno. Dotato di una buona fisicità, un tiro potente e un’ottima propensione al lavoro di squadra, Colombo è un centravanti che sa abbinare la presenza in area a movimenti utili per i compagni.

Il Milan, dal canto suo, sta valutando la migliore soluzione per il futuro di Colombo. Dopo diversi prestiti, il club rossonero potrebbe optare per una cessione a titolo definitivo o un nuovo prestito con diritto di riscatto e controriscatto, per non perdere il controllo sul giovane attaccante. Il Parma, neopromosso in Serie A, rappresenta una piazza ideale per Colombo per continuare il suo percorso di crescita, garantendogli minuti e un ruolo da protagonista in un campionato competitivo.