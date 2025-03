Calciomercato Milan, con Paratici un obiettivo è sicuro: giocava in Serie A

Condividi via email

Calciomercato Milan, Fabio Paratici avrebbe già un nome nella sua lista personale: si tratta di un ex Juventus

Fabio Paratici sarebbe il favorito per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan, in questi giorni sono andati in scena contatti importanti con Giorgio Furlani.

Qualora dovesse essere lui il nuovo uomo di mercato dei rossoneri, sembrerebbe facile ipotizzare quale potrebbe essere uno dei primi obiettivi. Stand a quanto riportato da Calciomercato.com si tratterebbe di Dejan Kulusevski, ex Juventus ora al Tottenham.