Calciomercato Milan, Ordine sentenzia: smentite tutte le voci sul futuro

Calciomercato Milan, Franco Ordine, noto giornalista, ha dato un importante aggiornamento sul futuro di Tijjani Reijnders

Ospite a TeleLombardia, Franco Ordine, noto giornalista tifoso rossonero, ha dato questo aggiornamento sul calciomercato Milan in uscita:

PAROLE – «Dopo quella dichiarazione a proposito di Reijnders ‘non abbiamo la necessità di vendere per come siamo messi’. Lo dico adesso: se vendono Reijnders, secondo me non lo vendono nonostante questa terroristica campagna sui social, secondo me non è che se ne devono andare ma non si possono più presentare».