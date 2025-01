Calciomercato Milan, viva una doppia opzione a centrocampo per il club rossonero: idee Bondo e Gourna-Douah del Salisburgo

Come riferito da Tuttosport, e in particolare dal giornalista Nicolò Schira, il calciomercato Milan tiene vive due opzioni per il centrocampo a disposizione di Sergio Conceicao.

In mezzo al campo restano vive le piste Bondo (Monza) e Gouna-Douah (Salisburgo). Entrambi sono under (nati dopo il 1° gennaio 2003) e quindi non occuperebbero posto in lista. Un vantaggio non da poco, visto che oggi il Milan – in attesa di un paio di uscite – ha gli slot bloccati.