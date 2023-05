Calciomercato Milan, Openda: ecco la cifra chiesta dal Lens! Il giocatore belga è il primo nome sulla lista del mercato

Openda è in cima alla lista del mercato rossonero per quanto riguarda l’attacco. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il Lens chiede 30-35 milioni di euro.

La concorrenza non manca: l’Atletico Madrid ero allo stadio per osservarlo, così come le solite squadra inglesi pronte a investire.