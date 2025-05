Calciomercato Milan, Guardiola fa sul serio! Prima offerta in arrivo, la posizione del Diavolo

Calciomercato Milan, Pep Guardiola è pronto ad inviare al club rossonero la prima offerta ufficiale per Tijjani Reijnders

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il Manchester City ha messo gli occhi su Tijjani Reijnders e potrebbe presentare presto un’offerta ufficiale al calciomercato Milan per assicurarsi le prestazioni del centrocampista olandese. L’offerta iniziale potrebbe essere di 50 milioni di euro, ma Pep Guardiola sembra essere disposto a fare di tutto per avere Reijnders già per il Mondiale per club che inizierà a metà giugno.

L’ad del Milan, Giorgio Furlani, ha recentemente rassicurato i tifosi spiegando che la società non ha bisogno di vendere, ma se la proposta dovesse salire fino a 70 milioni di euro potrebbe essere difficile rifiutare. Questa somma potrebbe rappresentare un’offerta difficile da rifiutare per il Milan, che dovrà valutare attentamente le opzioni e decidere se vendere Reijnders o trattenerlo nella rosa.