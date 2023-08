Calciomercato Milan, spese in casa Bologna? I due obiettivi. Non c’è solo il nome di Dominguez per il centrocampo rossonero

Il Milan non ha ancora finito il suo calciomercato. Se il Fenerbahce alza l’offerta per Rade Krunic, i rossoneri dovrebbe correre ai ripari cercando un nuovo centrocampista. Per questo motivo, la società ha messo gli occhi sul Bologna.

Secondo quanto scritto da Tuttosport, non c’è solo Nico Dominguez nel taccuino di Furlani. C’è anche il nome di Schouten. Due giocatori dalla caratteristiche diverse: il primo è più regista, il secondo più perno difensivo.