Calciomercato Milan, non si puntano attaccanti: sarà Colombo il vice-Ibra?

Calciomercato Milan, attualmente non si sonda il terreno per nessun attaccante: che sia Lorenzo Colombo il vice-Ibra?

Il calciomercato Milan sta proseguendo spedito e dopo il rinnovo di Ibrahimovic, gli acquisti di Brahim Diaz e Tonali si stanno puntando i profili di Bakayoko e Federico Chiesa ma nessuna prima punta. Una scelta “discutibile” visto che nel ruolo di centravanti attualmente la rosa del Milan consta di un solo elemento: Zlatan Ibrahimovic.

Rafael Leao, come Rebic, sono considerati da Pioli degli esterni e pertanto l’unico altro “numero 9”, messosi in mostra sabato sera a San Siro contro il Monza, è il giovanissimo prodotto della Primavera Lorenzo Colombo considerato da molti come colui destinato a far rifiatare il centravanti svedese nel corso della prossima annata.