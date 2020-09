Repubblica – Chiesa ostaggio di Commisso: il Milan vorrebbe liberarlo

Il Milan continua a tenere d’occhio Federico Chiesa, il club rossonero aspetta l’evolversi della situazione con Commisso

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Milan continua a lavorare per portare Federico Chiesa in rossonero. Attualmente la volontà del giocatore è quella di lasciare Firenze ma dalla proprietà americana capeggiata da Rocco Commisso non c’è alcuna volontà di abbassare le richieste ferme a 50 milioni.

Il Milan continua a sondare il terreno in attesa di capire se ci saranno margini di trattative nelle prossime settimane, ovvero quando Chiesa proverà a forzare la mano per lasciare una volta per tutte la Toscana per trasferirsi in un altro club.