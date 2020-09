Calciomercato Milan: i rossoneri sarebbero sulle tracce di un’ala da affiancare a Rebic-Calhanoglu. Chiesa potrebbe essere un obiettivo ma…

Il Milan, dopo aver prelevato Brahim Diaz dal Real Madrid, Tonali dal Brescia e rinnovato il contratto a Zlatan Ibrahimovic, vorrebbe rinforzare ancor più la rosa.

Non solo un centrocampista, ma anche un’ala da affiancare al duo Rebic-Calhanoglu. Negli ultimi giorni è circolato il nome di Federico Chiesa. L’attuale esterno d’attacco viola sarebbe un grandissimo colpo in ottica Champions League, ma Commisso chiede una cifra a dir poco eccessiva per le casse rossonere: 65 milioni di euro.

Il Milan starebbe aspettando che il presidente americano abbassi notevolmente il prezzo e tale situazione potrebbe verificarsi nel momento in cui le offerte per il ragazzo non dovessero arrivare a pochi giorni dalla fine del calciomercato.

In alternativa, ci sarebbe sempre Gerard Deulofeu, che starebbe aspettando solo uno squillo di Maldini per volare senza pensarci a Milanello. Da non escludere, però, che il club di Via Aldo Rossi possa scegliere di restare così, dunque con Saelemaekers (che non verrebbe adattato come terzino destro) e Castillejo.