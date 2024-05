Milan Genoa, Pioli perde 3 giocatori: UFFICIALE il loro forfait. Ecco chi salterà la sfida di domani contro i rossoblù

Domani sarà il giorno di Milan Genoa e i rossoneri si stanno allenando a Milanello. Proprio da Milanello arrivano notizia non positive per Stefano Pioli, il quale non potrà fare affidamento su tre suoi calciatori.

Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano in collegamento con Sky Sport, è ufficiale il forfait da parte di Maignan, Kjaer e Loftus Cheek, i quali non recupereranno per la sfida contro i rossoblù.